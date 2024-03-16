Кто может получить дополнительный стаж

Три дополнительных года стажа добавят матерям и отцам, которые в течение трех лет находились в декретном отпуске. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" украинцам, которые осуществляли уход за ребенком и не работали в этот период, засчитывается дополнительный стаж.

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Важно отметить, что с 2004 года период декрета учитывается в стаж только в том случае, если один из родителей получал государственную помощь в течение этих трех лет. Важно также, чтобы лицо фактически не работало в течение декрета нигде.

Важно! Если период декрета не был учтен в общем страховом стаже, необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд и обеспечить их регистрацию на собственном страховом счете.

Какие документы нужно подать

Для оформления дополнительного стажа нужны следующие документы:

Выписка из трудовой книжки и данные, подтверждающие отсутствие предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска).

Свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта или свидетельства о его смерти.

Если ребенок пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС и стаж можно засчитать за период ухода за ним до 12 лет, нужны такие документы:

Свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта или свидетельства о его смерти.

Удостоверение о пострадавшем ребенке вследствие Чернобыльской аварии.

Доказательства того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста.

Заявление, что мать/отец не воспользовались чернобыльской льготой по пункту 13 статьи 30 закона о социальной защите украинцев, пострадавших из-за Чернобыльской аварии.

Заметьте! В Украине есть возможность выйти в декрет на 6 лет в связи с состоянием здоровья ребенка, но этот период не засчитывается в общий страховой стаж.