Кто может получить дополнительный стаж
Три дополнительных года стажа добавят матерям и отцам, которые в течение трех лет находились в декретном отпуске. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" украинцам, которые осуществляли уход за ребенком и не работали в этот период, засчитывается дополнительный стаж.
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Важно отметить, что с 2004 года период декрета учитывается в стаж только в том случае, если один из родителей получал государственную помощь в течение этих трех лет. Важно также, чтобы лицо фактически не работало в течение декрета нигде.
Какие документы нужно подать
Для оформления дополнительного стажа нужны следующие документы:
Выписка из трудовой книжки и данные, подтверждающие отсутствие предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска).
Свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта или свидетельства о его смерти.
Если ребенок пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС и стаж можно засчитать за период ухода за ним до 12 лет, нужны такие документы:
Свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта или свидетельства о его смерти.
Удостоверение о пострадавшем ребенке вследствие Чернобыльской аварии.
Доказательства того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста.
Заявление, что мать/отец не воспользовались чернобыльской льготой по пункту 13 статьи 30 закона о социальной защите украинцев, пострадавших из-за Чернобыльской аварии.