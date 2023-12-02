Как докупить страховой стаж для выхода на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа. Если для этого не хватает нескольких лет, стаж можно купить официально и это могут сделать даже третьи лица.

Кто может купить страховой стаж

В прошлом году Верховная Рада приняла законопроект №7649 О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Это означает, что третьи лица могут докупить страховой стаж, недостающий для выхода на пенсию. Однако данные об этом лице должны быть доступны в информационной базе системы персонифицированного учета, иначе докупить стаж не удастся.

Сколько стоит страховой стаж

Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Стоимость года страхового стажа привязана к минимальному размеру ЕСВ, зависящему от минимальной зарплаты. Поскольку минимальная зарплата в 2023 году составляет 6700 гривен, то ЕСВ составляет 1474 гривны.

Расчет страхового стажа:

Страховой взнос ЕСВ нужно умножить на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.

За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и т.д.

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября.

Если добавить, то за год сумма составит 34320 или 35376 гривен соответственно.

Соответственно, если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это обойдется в 100 тысяч гривен.

Как выплачивать ЕСВ

Выплату можно произвести за раз, а можно разбить помесячно. Если заключить договор сроком на год, то сумма выплаты составит 1430 гривен в месяц.

Если же вносить единовременный взнос, то выплата производится 10 дней с момента подписания договора, сумма стажа будет умножаться на коэффициент 2.

Выход на пенсию в 2023 году

В этом году украинцы, не имеющие в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых составит от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет, вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.