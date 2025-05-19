Будущая пенсия: как не потерять страховой стаж во время войны
- Украинцы могут самостоятельно платить добровольные пенсионные взносы, чтобы сохранить страховой стаж во время войны.
- Сумма добровольного взноса для зачисления одного месяца стажа должна быть не менее 1 760 грн, что составляет 22% от минимальной заработной платы 8 000 грн.
Из-за войны многие украинцы рискуют потерять часть страхового стажа. Однако каждый может самостоятельно позаботиться о том, чтобы сохранить необходимый стаж для своевременного выхода на пенсию.
Как не потерять страховой стаж во время войны
В страховой стаж засчитываются только те месяцы, за которые работодатель или сам работник уплатил страховые взносы. Поэтому если предприятие вынуждено приостановить работу из-за войны и не делает взносы, позаботиться о них необходимо самостоятельно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Если работодатель во время простоя предприятия не начисляет заработную плату и не вносит страховые взносы за работника, он может самостоятельно платить добровольные пенсионные взносы по упрощенному механизму. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
При уплате добровольных взносов работнику засчитают страховой стаж, даже если он не получал в этот период заработную плату.
Важно! Сумму уплаченных страховых взносов учтут за тот месяц, в котором средства поступят на счет Пенсионного фонда Украины.
Какой размер страхового взноса
Для зачисления в страховой стаж одного полного месяца сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Он определяется как 22% размера минимальной заработной платы – это 1 760 гривен:
- 22 процентов х 8 000 гривен, где 8 000 гривен – размер минимальной заработной платы.
Следует знать! Платить добровольный взнос можно и тогда, когда работник получает заработную плату. Такой взнос увеличит заработок для будущей пенсии.
Как внести добровольный взнос в страховой стаж
Чтобы внести добровольные взносы, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Для этого на вебпортале электронных услуг нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дия.Подпись или системы GOV.ID.
Каждый человек самостоятельно определяет, как долго платить взносы и их размер. Пенсионный фонд автоматически учитывает взносы после поступления средств на его счет. А сообщение об уплате поступает в личный кабинет пользователя на вебпортале электронных услуг ПФУ.