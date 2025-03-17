Какой страховой стаж не учитывается сейчас

Именно количество страхового стажа определяет возможность выйти на пенсию. К тому же этот показатель влияет на размер пенсионных выплат.

Что не учитывается в стаж

В 2004 году произошли масштабные изменения. С 1 января указанного года, страховой стаж начал засчитываться по-другому, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Что не засчитывается в стаж сейчас:

период работы без официального оформления (то есть, время, когда не уплачивались страховые взносы);

периоды работы по гражданско-правовым договорам до 2016 года (дело в том, что до этого времени работодатели не платили страховые взносы за работников, оформленных таким образом);

время обучения в вузах, колледжах и техникумах (речь идет о периоде после 2004 года).

Также в стаж не засчитываются периоды работы до 2004 года, если эти сведения не внесены в трудовую книжку. Как можно исправить эту ситуацию: