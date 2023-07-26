Совсем скоро: страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы России
Источник:Министерство энергетики Литвы
Министерства энергетики Литвы, Латвии и Эстонии договорились о синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы. Соответственно они отключатся от кольца БРЭЛЛ, что зависит от российской энергосистемы.
Страны Балтии отключатся от электросетей России
В начале августа этого года будут подписаны документы, устанавливающие соглашение между премьер-министрами Эстонии, Литвы и Латвии. Следовательно, до февраля 2025 года страны Балтии синхронизируются с европейской энергосистемой.
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Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности.
– сообщили в министерстве энергетики Литвы.
Если это соглашение будет реализовано, то местные операторы до августа 2024 года будут должны объявить о прекращении сотрудничества с БРЕЛЛ и синхронизироваться с сетями континентальной Европы.
ЕС включил Украину в свои экономические прогнозы
ЕС впервые включил Украину в европейскую регулярного обзора структурных особенностей, экономических показателей и перспектив развития Spring 2023 Economic Forecast. Там указано, что перспективы развития государства должны улучшиться после получения статуса страны-кандидата 23 июня 2022 года.
Правительство Украины осуществляет всю необходимую работу для скорейшего членства в Европейском Союзе. Включение нашей страны в регулярные экономические обзоры является важным сигналом, что интеграция в ЕС носит необратимый характер.
– заметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Прогнозы по экономической ситуации в стране выглядят следующим образом:
- рост ВВП на 0,6% в 2023 году и на 4% в 2024 году;
- рост экспорта: 1,5% в 2023 году и 5,3% в 2024 году;
- рост импорта: 3% в 2023 году и 6,2% в 2024 году.