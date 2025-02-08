"Щелчок", тишина, а потом улыбки: страны Балтии успешно отсоединились от энергосети России

20 лет на подготовку пришлось потратить странам Балтии, чтобы отсоединиться от российской энергосистемы. В конце концов полный разрыв с Кремлем произошел в субботу, 8 февраля.

От российской энергосети отсоединились сразу три страны – Эстония, Литва и Латвия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LSM+.

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Отсоединение прошло успешно

Отсоединение от контролируемой Россией энергетической системы БРЕЛЛ было запланировано как раз на 8 – 9 февраля. После этого – подключение к европейской системе.

Сначала это сделала Латвия примерно в 6 утра по киевскому времени.

"Клац", момент тишины, а потом улыбки на лицах присутствующих и поздравления – именно так прошло это историческое событие.

Латвийский независимый государственный оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls сообщил, что отключение прошло успешно. Никаких проблем в электросетях страны не было зафиксировано.

Кроме Augstsprieguma tīkls, к отключению за несколько часов присоединился эстонский оператор Elering и литовский Litgrid.

Все трое запустили изолированные тесты производительности для определения стабильности и выявления возможных проблем. Это продлится примерно до воскресенья, 9 февраля.

Как отметил председатель Litgrid Рокас Масюлис для LRT, процесс состоялся с согласованием с российской стороной.

Страны Балтии, к слову, уже несколько лет не покупали электроэнергию в России, но были соединены с ней и Беларусью сетью.