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11 июня, 13:14
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ОАЭ или Монако: где чаще "отмывают" деньги

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег, включив Анголу, Кению, Алжир, Непал, Кот-д'Ивуар, Венесуэлу, Ливан, Намибию, Лаос и Монако.
  • Обновленный список вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета.

Даже в развитых и богатых европейских странах существует высокий риск отмывания денег. Евросоюз применяет усиленную защиту, сотрудничая с этими государствами.

В каких странах высокий риск отмывания денег

В Европе обновили список стран, которые имеют большие недостатки в своих национальных системах по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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В обновленный список стран с высоким риском отмывания денег попали:

  • Ангола;
  • Кения;
  • Алжир;
  • Непал;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Венесуэла;
  • Ливан;
  • Намибия;
  • Лаос;
  • и неожиданно Монако.

Вместе с тем Еврокомиссия исключила из этого списка ряд стран:

  • Ямайку;
  • Уганду;
  • Барбадос;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Панаму;
  • Гибралтар;
  • Филиппины;
  • и Сенегал.

Важно! Европейские компании обязаны применять повышенные меры проверки при транзакциях со странами из этого перечня для защиты финансовой системы Евросоюза.

Как проводилась оценка риска стран

Еврокомиссия обновила список стран с учетом работы Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).

  • Представители Еврокомиссии проанализировали информацию, представленную FATF, и осуществили выездные миссии в юрисдикции группы.
  • После этого был составлен обновленный список, который вступит в силу после его проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета в течение одного месяца (срок может быть продлен еще на месяц).

Стоит знать! Ранее Еврокомиссия хотела включить Россию в серый список FATF, в который входят страны со слабым контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны из серого списка находятся под усиленным мониторингом ЕС.