ЕС создаст стратегические запасы из-за угрозы кризисов и войн

ЕС планирует сформировать стратегические запасы ископаемых, продуктов и оборудования из-за риска кризисов и конфликтов. Окончательный список ресурсов согласуют в ближайшее время.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Европейский Союз планирует сформировать стратегические запасы критически важных ископаемых, продуктов питания и оборудования на случай геополитического кризиса.

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ЕС планирует стратегические резервы

Такой шаг должен повысить устойчивость ЕС перед угрозами – от вооруженных конфликтов и киберугроз до климатических катастроф.

Сейчас перечень ресурсов, что войдут в резерв, еще обсуждают, а окончательную версию документа ожидают уже на следующей неделе. Инициатива по накоплению запасов продолжает "Стратегию Союза готовности ЕС", принятую в марте, которая также рекомендует гражданам иметь резервы самого необходимого минимум на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации.

В документе отмечается, что ЕС оказался в периоде повышенной нестабильности, что может ударить по цепям поставок критически важного сырья для энергетики, промышленности и обороны.