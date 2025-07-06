Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Європейський Союз планує сформувати стратегічні запаси критично важливих копалин, продуктів харчування та обладнання на випадок геополітичної кризи.

Читайте також ЄС і Україна домовилися про нові умови торгівлі: що вони передбачають

ЄС планує стратегічні резерви

Такий крок має підвищити стійкість ЄС перед загрозами – від збройних конфліктів і кіберзагроз до кліматичних катастроф.

Наразі перелік ресурсів, що увійдуть до резерву, ще обговорюють, а остаточну версію документа очікують вже наступного тижня. Ініціатива з накопичення запасів продовжує "Стратегію Союзу готовності ЄС", ухвалену в березні, яка також рекомендує громадянам мати резерви найнеобхіднішого щонайменше на 72 години у разі надзвичайної ситуації.

У документі наголошується, що ЄС опинився у періоді підвищеної нестабільності, що може вдарити по ланцюгах постачання критично важливої сировини для енергетики, промисловості та оборони.