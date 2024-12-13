Путин спровоцировал истерику: прогноз для рубля в 2025 году совсем неутешительный

В России стремительное падение курса рубля. Такого еще не было за последние 2 года. Это вызывает серьезные экономические проблемы для общества, которые Владимир Путин пытается скрыть.

В министерстве финансов России сообщали, что такие проблемы продлятся 1 или 2 недели, однако это затянулось уже надолго. Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, российская валюта и в дальнейшем будет обесцениваться.

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Какая ситуация в России с финансами

Максим Блант подчеркнул, что, несмотря на заверения министра финансов и главы центрального банка, рублей в России больше, чем нужно, а товаров и валюты для их покупки гораздо меньше.

Это означает, что тенденция продолжится. До конца 2024 года и до начала 2025, я думаю, что рубль будет еще под большим давлением,

– сказал он.

Министерство финансов России сделало прогноз, что в этом году в российском бюджете будет дефицит почти на 3 триллиона рублей.

Важно! После удара ракетой "Орешник" по Днепру курс российского рубля стремительно упал, что демонстрирует влияние военных действий на экономику России. Политолог Игорь Рейтерович отметил, что риторика Владимира Путина о новых ударах только усиливает экономические проблемы, в частности из-за риска новых санкций. Центробанк России пытается стабилизировать ситуацию, но нехватка ресурсов и неэффективные методы только углубляют кризис.

По словам экономиста, инфляция в России сейчас в 2 раза больше, чем того ожидали эксперты. Нет никаких признаков, что что-то наладится.

"Цены растут бешеными темпами и это происходит не за год, а за неделю. Это давит на рубль и провоцирует истерику. Реальный курс доллара, по которому идет импорт в Россию составляет около 110 рублей", – заметил он.