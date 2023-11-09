Увеличится ли спрос на первичном рынке жилья до конца 2023 года

Большое количество украинцев боится покупать жилье на этапе застройки. Основной причиной опасений является нынешняя ситуация в стране.

Ситуация на рынке первичной недвижимости сейчас

Безусловно, военные действия сильно снизили платежеспособность украинцев. Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов рассказал, что до конца года рост спроса на рынке первичной недвижимости не произойдет, возможные колебания за квадратный метр не превысят 1 – 1,5%, сообщает 24 Канал.

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Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development. Понимаем, что у девелоперов есть возможности стимулировать спрос по программе "еОселя". Однако это потребует от них изменений в механизмах приобретения жилья, а именно привлекать средства через фонды финансирования строительства, куплю-продажу имущественных прав на недостроенные квартиры или через облигации. Сейчас большинство девелоперов в объектах, строительство которых началось еще до февраля 2022 года, не готовы к таким нововведениям, работая по старым схемам продаж.

Семенцов говорит, что государственных механизмов для стимулирования спроса у населения на недвижимость недостаточно. Например, покупок по программе "еОселя" всего 3% от общего количества одобренных кредитов. Отдельно Семенцов акцентирует на том, что алгоритм использования сертификатов "еВосстановление" на рынке первичной недвижимости нет.

За время начала полномасштабного вторжения спрос сократился в 3 – 5 раз от "довоенного" уровня. И сейчас он более или менее устойчив. Собственно, это следует считать точкой отсчета для проекции спроса в 2024 году,

– говорит Семенцов.

Следует учитывать, что из-за военных действий некоторые стройки заморожены. Понятно, что из-за этой нестабильности украинцы не хотят вкладывать значительные средства в недвижимость.

От чего могут измениться тенденции на рынке недвижимости

Семенцов выделил несколько основных факторов, способствующих усилению спроса на первичную недвижимость. Конечно, важнейшим является победа в войне и начало восстановления страны. Соответственно, в результате возрождения экономики возрастут возможности украинцев. Государство также должно стимулировать развитие строительного рынка посредством: