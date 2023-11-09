Ситуація на ринку первинної нерухомості зараз

Безумовно, військові дії сильно знизили платоспроможність українців. Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов розповів, що до кінця року зростання попиту на ринку первинної нерухомості не відбудеться, можливі коливання за метр квадратний не перевищать 1 – 1,5%, повідомляє 24 Канал.

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Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development. Розуміємо, що у девелоперів є можливості стимулювати попит за програмою "єОселя". Однак це потребуватиме від них змін у використовуваних механізмах придбання житла, а саме залучати кошти через фонди фінансування будівництва, купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації. Наразі більшість девелоперів в об’єктах, будівництво яких розпочалося ще до лютого 2022 року, не готові до таких нововведень, працюючи за старими схемами продажу

Семенцов каже, що державних механізмів для стимулювання попиту серед населення на нерухомість недостатньо. Наприклад, покупок за програмою "єОселя" усього 3% від загальної кількості схвалених кредитів. Окремо Семенцов акцентує на тому, що алгоритму використання сертифікатів "єВідновлення" на ринку первинної нерухомості, немає.

За час від початку повномасштабного вторгнення попит скоротився в 3 – 5 разів від "довоєнного" рівня. І наразі він більш-менш є сталим. Власне це варто вважати точкою відліку для проєкції попиту у 2024 році.

– каже Семенцов

Варто враховувати, що через військові дії деякі будівництва заморожені. Зрозуміло, що внаслідок цієї нестабільності українці не хочуть вкладати значні кошти у нерухомість.

Від чого можуть змінитися тенденції на ринку нерухомості

Семенцов виділив декілька основних факторів, які сприятимуть посилення попиту на первинну нерухомість. Звичайно, найважливішим є перемога у війні та початок відновлення країни. Відповідно, внаслідок відродження економіки, зростуть можливості українців. Держава також має стимулювати розвиток будівельного ринку за допомогою: