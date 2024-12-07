Яка ситуація на ринку нерухомості у Львові та чому ціни на квартири далі ростуть, 24 Канал розповідає з посиланням на аналітику ЛУН та РБК-Україна.

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Чому житло у Львові знову подорожчало

За інформацією ЛУН, у Львові піднялись ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку. Середня вартість квадратного метра становить 1 500 доларів. Хоча ціна за "квадрат" у двокімнатних і трикімнатних квартирах змін майже не зазнала – 1 380 і 1 320 доларів відповідно.

Місцеві рієлтори не відзначають відчутного стрибка на однокімнатні квартири, проте наголошують, що попит на житло справді високий.

Експерт із нерухомості Максим Летій у коментарі виданню розповів, що війна в Україні та частіші обстріли міст, наближених до фронту, вкотре посилили міграцію у західні регіони.

Це дуже вплинуло на вторинний ринок нерухомості у Львові. Люди, які до нас переїжджають, не можуть робити ремонт у новобудові або чекати на введення житла в експлуатацію. Тому вони купують квартири, готові до заселення,

– пояснює експерт.

Та додає, що зараз важко спрогнозувати, що відбуватиметься з цінами на ринку далі, оскільки все визначатиме воєнна ситуація.

"Раніше можна було робити якийсь прогноз на пів року, бо ситуація була не настільки динамічна і не було критичних змін, зараз вкрай важко передбачити, що буде з цінами далі", – зазначає Максим Летій.

За результатами дослідження ЛУН, 40% опитаних вважають, що на вторинному ринку ціна не зміниться, 35% – думають, що нерухомість подорожчає, 25% – що подешевшає.



Ціни на квартири на вторинному ринку Львова / Інфографіка ЛУН

Яка ціна на квартири вторинного та первинного ринків

За словами експерта, зараз популярні чеські проєкти і хрущовки. "Вони мають гарне планування, невеликі площі та доступну ціну", – заявляє Летій.

За інформацією ЛУН, найдешевші квартири – однокімнатні хрущовки можна купити за 42 тисячі, за найдорожчі доведеться викласти у середньому 84 тисячі доларів, це житло у будовах від 2010 року.

Ціни на квартири у Львові:

однокімнатна – 65 тисяч доларів;

двокімнатна – 90 тисяч доларів;

трикімнатна – 115 тисяч доларів.

Щодо первинного ринку, то за останніх пів року середня вартість квадратного метра у Львові впала на 1%. У середньому за "квадрат" у новобудові потрібно заплатити 1 320 доларів. Однак вартість залежить від класу житлового комплексу:

економ – 970 доларів;

комфорт – 1 140 доларів;

бізнес – 1 390 доларів;

преміум – 2 290 доларів.

"До лютого цього року у нас були гарні продажі нерухомості на первинному ринку. Раніше люди були готові купити таке житло і навіть "полювали" за ним, щоб зробити ремонт і перепродати на вигідніших умовах", – каже експерт.

Та тепер таке житло стоїть і чекає свого клієнта. Летій припускає, що це може бути повʼязане з підвищенням податку при продажі нерухомості власником, який нею володіє терміном до 3 років.

Податок – це лише одна складова, яка не повпливає на загальну картину ринку. Також серед людей "гуляє" інформація, що зараз важко знайти бригаду, яка зробить ремонт,

– пояснює Летій.

Знадно з дослідженням ЛУН понад половина опитаних вважає, що ціни на новобудови зростатимуть й надалі, 28% думають, що вартість не зміниться, 20% – що нерухомість подешевшає.



Середні ціни на первинці Львова / Інфографіка ЛУН

Що відбувається на ринку оренди житла

Вартість оренди у Львові також зросла за останні пів року. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири – на 17%, трикімнатні – на 14%, двокімнатні – на 11%.

Які ціни на оренду:

однокімнатні квартири – 17 тисяч гривень;

двокімнатні – 20 тисяч гривень;

трикімнатні – 22,9 тисячі гривень.

Експерт пояснює, що традиційно великий попит на житло перед навчальним роком, тобто приблизно з середини липня до жовтня. Договори здебільшого укладають на пів року – рік, тому десь в березні можливе чергове зростання цін. Натомість у грудні, перед святами люди не мінятимуть квартири, адже потрібно буде заплатити за два місяці оренди та за послуги рієлтора.

Летій додає, що свята суттєво не вплинуть на ринок подобової оренди у Львові, оскільки попит на таке житло зараз є стабільним.



Ціни на оренду квартир у Львові / Інфографіка ЛУН