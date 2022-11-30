Субсидия по-новому: что изменится с декабря

С декабря 2022 субсидии будет начислять Пенсионный фонд Украины. До этого это делало Минсоцполитики. Еще одним нововведением станет подача заявки на субсидию онлайн.

Нововведения с декабря

С 1 декабря Пенсионный фонд Украины будет начислять субсидии украинцам. Раньше это делало Министерство социальной политики.

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что начисление прошлогодней субсидии остается для украинцев и в этом году. Ничего не меняется. Если же лицо в прошлом году не подавало заявление, то теперь это следует сделать через ПФУ.

Чтобы подать заявление, нужно:

Написать заявление и декларацию о доходах в органы Фонда, должностных лиц центра предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Кроме того, заявление можно подать и в онлайн-формате. Это можно сделать на сайте ПФУ, через мобильное приложение ПФУ и на портале Действие.

Какими будут субсидии

В этом году субсидия на оплату коммунальных услуг будет составлять до 1,8 тысяч гривен.

ее можно следующим образом: субсидия = плата по ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж.

По состоянию на ноябрь почти 2,5 миллиона домохозяйств в Украине получают жилищные субсидии. Раньше такая цифра достигала 30 тысяч.

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Кстати, премьер Денис Шмигаль недавно сообщил, что субсидии украинцам будут выплачивать в полном объеме, ведь на это предусмотрено 37 миллиардов гривен.