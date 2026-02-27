Субсидии в марте 2026 года: какую помощь могут оформить украинцы
- Внутренне перемещенные лица могут получить субсидию на аренду жилья, если они соответствуют определенным критериям.
- Жилищная субсидия может быть предоставлена украинцам с низким доходом для оплаты счетов за коммунальные услуги.
Если человек является внутренне перемещенным лицом, которое не может вернуться домой в результате войны, то государство может помочь с оплатой на наем квартиры. То есть предоставить субсидию на аренду жилья.
Кто может получить субсидию в марте?
Размер такой субсидии рассчитывается индивидуально, о чем объясняли в Минсоцполитики.
Читайте также Компенсации за газ для пенсионеров: кто может получить льготы в 2026 году
Сейчас такая субсидия доступна для ВПЛ, отвечающих конкретным критериям:
- выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий, или чье жилье было уничтожено или стало непригодным для проживания;
- не имеют собственного жилья в безопасных регионах Украины;
- арендуют жилье или ищут жилье в аренду, но тратят на это более 20% своего дохода;
- не находятся в родственных отношениях с арендодателем;
- проживают в помещении, за которое не выплачиваются компенсации по программе "Приют".
Обратите внимание! Также подержать субсидию могут воспользоваться детские дома семейного типа и приемные семьи.
Для получения субсидии внутренне перемещенное лицо и арендодатель должны подписать договор аренды и заявление о предоставлении субсидии. Следующий шаг – подать документы в Пенсионный фонд.
- Офлайн это можно сделать в любом сервисном центре ПФУ или ЦНАПе.
- Онлайн – через портал электронных услуг ПФУ.
В течение 10 рабочих дней лица получат уведомление о:
- о назначении субсидии и ее размере%
- необходимости уточнить данные или исправить ошибки;
- или отказе (с объяснением причины).
Обратите внимание! Сумма субсидии определяется с учетом дохода семьи, количества членов семьи, а также стоимости аренды в вашем регионе.
В то же время в марте текущего года украинцы могут получить жилищную субсидию. Речь идет о помощи тем семьям, доходы которых не позволят им оплатить в полном объеме счета за коммунальные услуги.
То есть, это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход – можешь получать жилищную субсидию,
– объяснили в Пенсионном фонде.
Правительство может компенсировать украинцам такие услуги:
- управление многоквартирным домом;
- поставки и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управление бытовыми отходами;
- приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и другие расходы.
Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются раз в год и назначаются, если люди не получают услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления и не используют природный газ или электрическую энергию.
Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация. Кроме того, человек, обращающийся за назначением субсидии, должен предоставить свой паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
Важно! В зависимости от обстоятельств могут попросить предоставить и другие документы.
Что еще следует знать украинцам в марте 2026 года?
- Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг можно получить в марте. Они предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника (в расчете на одного человека) за последние шесть месяцев не превышает 4 660 гривен.
- Если среднемесячный доход на одного члена семьи больше четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, то внутренне перемещенные лица не смогут получить выплаты. То есть предельный доход для получения помощи составляет 10 380 гривен.