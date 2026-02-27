Субсидии в марте 2026 года: какую помощь могут оформить украинцы

Если человек является внутренне перемещенным лицом, которое не может вернуться домой в результате войны, то государство может помочь с оплатой на наем квартиры. То есть предоставить субсидию на аренду жилья.

Кто может получить субсидию в марте?

Размер такой субсидии рассчитывается индивидуально, о чем объясняли в Минсоцполитики.

Сейчас такая субсидия доступна для ВПЛ, отвечающих конкретным критериям:

выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий, или чье жилье было уничтожено или стало непригодным для проживания;

не имеют собственного жилья в безопасных регионах Украины;

арендуют жилье или ищут жилье в аренду, но тратят на это более 20% своего дохода;

не находятся в родственных отношениях с арендодателем;

проживают в помещении, за которое не выплачиваются компенсации по программе "Приют".

Обратите внимание! Также подержать субсидию могут воспользоваться детские дома семейного типа и приемные семьи.

Для получения субсидии внутренне перемещенное лицо и арендодатель должны подписать договор аренды и заявление о предоставлении субсидии. Следующий шаг – подать документы в Пенсионный фонд.

Офлайн это можно сделать в любом сервисном центре ПФУ или ЦНАПе.

Онлайн – через портал электронных услуг ПФУ.

В течение 10 рабочих дней лица получат уведомление о:

о назначении субсидии и ее размере% необходимости уточнить данные или исправить ошибки; или отказе (с объяснением причины).

Обратите внимание! Сумма субсидии определяется с учетом дохода семьи, количества членов семьи, а также стоимости аренды в вашем регионе.

В то же время в марте текущего года украинцы могут получить жилищную субсидию. Речь идет о помощи тем семьям, доходы которых не позволят им оплатить в полном объеме счета за коммунальные услуги.

То есть, это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход – можешь получать жилищную субсидию,

– объяснили в Пенсионном фонде.

Правительство может компенсировать украинцам такие услуги:

управление многоквартирным домом;

поставки и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управление бытовыми отходами;

приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и другие расходы.

Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются раз в год и назначаются, если люди не получают услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления и не используют природный газ или электрическую энергию.

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация. Кроме того, человек, обращающийся за назначением субсидии, должен предоставить свой паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.

Важно! В зависимости от обстоятельств могут попросить предоставить и другие документы.

Что еще следует знать украинцам в марте 2026 года?