Автоматический перерасчет субсидий: есть ли в этом списке ВПЛ

В этом году некоторым категориям украинцев будут перечислены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг автоматически. Среди них есть и внутренне перемещенные особы.

Кто получит с 1 октября перерасчет субсидии

В октябре, а именно первого числа месяца, украинцам перечислят субсидии на отопительный сезон. В то же время, ее получат не все, но лишь незначительное количество граждан.

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Для лиц, которые получат автоматически перерасчет льгот:

лицо, получившее статус ВПЛ. При этом договор аренды предоставлять необязательно,

арендаторы жилья,

гражданин, зарегистрированный по этому адресу,

застройщики, не передавшие дом в эксплуатацию.

что количество домохозяйств на жилищную субсидию увеличится в этом году. Все из-за роста тарифов на электроэнергию. Следовательно, по сравнению с прошлым отопительным сезоном количество увеличит примерно на 20%. Кстати, на сегодняшний день в Украине 600 тысяч домохозяйств получают субсидию.

А вот обратиться за субсидией снова будут вынуждены:

те, кто подал заявление на прекращение субсидии раньше, но в этот отопительный период желают получать жилищную субсидию;

те, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, или изменилось социальное положение и т.д.

Не предоставят субсидию тем, кто приобрел новое авто, недвижимость, имеет депозит более чем на 100 тысяч гривен, долги за коммуналку. Кроме того, субсидия не достанется тем, у кого хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и у него нет статуса безработного.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги

Известно, что тарифы на ЖКХ в Украине не будут подниматься в отопительный сезон. Кроме того, сейчас действует мораторий на повышение тарифов до конца военного положения и еще 6 месяцев после него.

Тариф на свет

Сейчас единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт. Экономить свет можно с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. При двухзонном счетчике в ночное время киловатт электроэнергии будет стоить 1,32 гривны вместо 2,64 гривны.

Тариф на воду

Они не изменятся, хотя в июле НКРЭКУ должно было принять постановление о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Тарифы на газ

В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении цены на газ – 7,96 гривны за кубометр газа. Такая стоимость будет до 1 мая 2024 года.

Одновременно с 1 октября 2023 года изменяется подход для определения минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей. Следовательно, некоторым украинцам снизят тариф на доставку газа.