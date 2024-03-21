Следить начали тщательнее: кому отменят субсидии в этом году

Государство начало пристальнее следить за выплатой субсидий, ведь на нее каждый год выделяют миллионы гривен. В связи с этим многие украинцы могут потерять свои выплаты по тем или иным причинам.

Кому отменят субсидии

В первую очередь субсидии лишат лиц, которые имеют долги за коммунальные услуги. Однако задолженность не начисляется, если есть документы, подтверждающие задержку зарплаты или пенсии, что помешало осуществить платеж.

Читайте также Льготы для пенсионеров в 2024 году: на что могут рассчитывать украинцы

Управленческие компании и ОСМД должны ежемесячно сообщать Управлению соцзащиты о наличии задолженности у украинцев.

Если есть документ о задержке в выплате пенсии или зарплаты, субсидию можно восстановить. Для этого надо погасить долг и заключить договор о ее реструктуризации с компанией – поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Какие еще есть причины для отмены субсидии:

изменение места жительства – расчет льгот происходит в соответствии с конкретно определенным жильем;

смерть лица, которому предоставлялись льготы;

указан ложный размер дохода – финмониторинг легко обнаружит расхождение указанных данных и реальных цифр. Поэтому, если вы совершаете дорогие покупки, или имеете на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.

Как оформить субсидию

Чтобы оформить выплаты, нужно обратиться в Управление социальной защиты в регионе, где проживает лицо. Далее:

составьте заявление по специальному образцу;

при наличии добавьте договор аренды жилья;

заполните справку о доходах, учитывая доход всей семьи;

дополните заявление дополнительными справками о льготах, если таковые у вас присутствуют.

Как оформить субсидию через Дию