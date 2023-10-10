Субсидия на вывоз мусора: на какие ЖКУ украинцы могут получить льготы

Субсидии предоставляются гражданам, не имеющим возможности оплачивать свою коммуналку. Льготы можно получить как на все ЖКУ, так и отдельно взятые платежи.

Кто может получить субсидию

По состоянию на данный момент, субсидию могут получить семьи, суммарный доход которой на 15% ниже размера ежемесячных платежек. Если им и предоставили льготы, они должны соблюдать некоторые социальные нормы использования ЖКУ.

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Как получить субсидию

Вы можете оформить льготы онлайн и офлайн. Для этого необходимы следующие документы:

заявление;

декларация о доходах;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье.

ВПЛ могут не предоставлять договор аренды, достаточно только справки переселенца.

Ограничения на использование коммунальных услуг при наличии субсидий:

Отопление

На этот платеж влияет площадь домохозяйства. Сейчас этот показатель составляет 13,65 квадратных метра на человека и дополнительно 35,22 квадратных метра на семью.

Тепловая энергия имеет предел – 0,0383 гигакалорий на метр квадратный. Природный газ можно использовать в норме – 4 метра кубических на квадратный метр.

Вывоз мусора

Если человек признан нетрудоспособным, его лимиты увеличивают на 30%. Дополнительные корректировки всех показателей проходят через отопительный сезон.

Норма услуги зависит от того, о каких отходах идет речь. Например, если мусор жесткий и габаритный, лимит на человека – 0,4167 метра кубических. В случае, если это редкие отходы из выгребной ямы, норма на 1 особу – 0,76 метра кубических, а на домохозяйство – 3,6 метра кубических.