Отмена субсидии: как влияют на льготы долги по ЖКУ

17 ноября 2023, 11:05
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Источник:

Минсоцполитики

Проверка получателей льгот производится регулярно. В некоторых случаях субсидия может быть отменена, а иногда она может стать нулевой.

Почему отменяют субсидию

Субсидия предоставляется малоимущим семьям. Даже если они имеют право на льготы по всем параметрам, есть нюансы, которые необходимо учесть.

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В частности, то, что субсидии подлежат отмене. Причин тому может произойти значительное количество, основные следующие:

  • изменился состав семьи получателя;
  • долги домохозяйства по ЖКУ превышают 680 гривен и просрочены на срок более 90 дней;
  • получатель субсидии умер;
  • семья сменила место жительства.
Обратите внимание! В некоторых случаях субсидия может не отменяться, а иметь нулевой размер. Такая ситуация возникает из-за того, что доход семьи, в настоящее время, позволяет оплачивать коммуналку.

Как вернуть субсидию

Если субсидия была отменена неправомерно, можно обратиться в ПФУ для дополнительной проверки. Когда комиссия обнаружит причину, вам будет предоставлен соответствующий отчет.

При наличии долгов по ЖКУ субсидию вернуть возможно, для этого есть два пути:

  1. написать новое заявление на субсидию, где указаны только ЖКУ за которые, у вас нет долгов;
  2. провести реструктуризацию задолженности с вашим регулятором и предоставить об этом соответствующие документы.
Заметьте! При повторной подаче заявления, проверка будет проходить снова. Соответственно, вам придется ожидать решения до 30 дней.
Автор: Анастасія Зорик