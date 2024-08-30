Субсидии в сентябре: ждать ли выплат

В сентябре субсидии для украинцев продолжат начисляться. Однако выплатят ли их, под вопросом.

Выплатят ли субсидии в сентябре

Украинцы продолжат получать субсидии в сентябре. Их можно будет потратить на оплату жилищных и коммунальных услуг и приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

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Напомним! Субсидию можно оформить и на управление многоквартирными домами.

Что покрывает субсидия

Субсидия покрывает расходы на поставку и распределение следующих услуг:

природный газ,

электроэнергия,

тепло,

горячая вода,

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Также в этом месяце будут доступны субсидии на обращение с бытовыми отходами.