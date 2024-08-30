Субсидии в сентябре: ждать ли выплат
30 августа 2024, 11:50Читати новину українською
В сентябре субсидии для украинцев продолжат начисляться. Однако выплатят ли их, под вопросом.
Выплатят ли субсидии в сентябре
Украинцы продолжат получать субсидии в сентябре. Их можно будет потратить на оплату жилищных и коммунальных услуг и приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.
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Напомним! Субсидию можно оформить и на управление многоквартирными домами.
Что покрывает субсидия
Субсидия покрывает расходы на поставку и распределение следующих услуг:
- природный газ,
- электроэнергия,
- тепло,
- горячая вода,
- централизованное водоснабжение и водоотвод.
Также в этом месяце будут доступны субсидии на обращение с бытовыми отходами.