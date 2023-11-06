Остануться без субсидии: кто не может рассчитывать на помощь от государства

Украинцы могут получать социальную помощь от государства для оплаты ЖКУ. Однако есть определенные причины, по которым ее могут не назначить.

Некоторые украинцы не могут самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги, поэтому имеют право на получение жилищной субсидии. Такие выплаты оформляются на одного из лиц в домохозяйстве с учетом всех зарегистрированных там лиц. Однако есть перечень случаев, когда в ее назначенные могут отказать.

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Кому отказывают в субсидии

В каких случаях жилищная субсидия не будет назначаться:

когда лица имеют просроченную более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен);

когда лицо, которое, по данным Единого реестра должников, имеет задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев;

в составе семьи есть совершеннолетние неработающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев;

колин имеется в собственности более одного жилого помещения (квартира, дом);

когда общая площадь жилого помещения человека превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме, и 230 квадратных метров для индивидуальных домов;

когда имеющееся транспортное средство с года выпуска которого прошло менее 5 лет, или транспортное средство, которое нужно зарегистрировать, а с года выпуска прошло менее 15 лет;

когда лицо имеет на депозитном банковском счете средства в размере более 100 тысяч гривен или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен.

Что такое жилищная субсидия Жилищная субсидия — адресная государственная социальная помощь людям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги: оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа или твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как рассчитывают размер субсидии

Полный и расширенный список случаев можно просмотреть здесь

Размер субсидии – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и объемом обязательного платежа. Если вы знаете доходы лиц из состава домохозяйства, а также всех членов их семей, то рассчитать ориентировочный размер можно и самостоятельно.

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),

(для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой), Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),

(это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека), кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (кг = 2) ,

– базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц , Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).

Субсидия рассчитывается таким образом плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж. Или по формуле Ро=Кд/Кг х Рг.