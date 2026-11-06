Важная информация от "Нафтогаза": как и зачем пенсионерам следует ее получить

Чтобы не лишиться жилищной субсидии на газоснабжение этой зимой, пенсионерам недостаточно просто погасить имеющиеся долги. Ключевым требованием является документальное подтверждение отсутствия задолженности перед компанией "Нафтогаз".

Почему пожилые люди рискуют остаться без помощи

Если у потребителя ранее были просроченные платежи, без специальной справки об их погашении или договора о реструктуризации государство на законных основаниях откажет в начислении выплат, о чем говорится на сайте "Дії".

Размер зимней помощи напрямую зависит от финансового положения домохозяйства.

Для неработающих пенсионеров при расчете субсидии с октября учитывается начисленная пенсия за август текущего года;

а для работающих – их заработную плату и любые дополнительные доходы, в частности от сдачи имущества в аренду.

Чтобы оформить выплаты, пожилым людям необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с базовым пакетом документов. В него входят заявление, декларация о доходах, паспорт, идентификационный код и номер банковского счета в формате IBAN.

Обратите внимание! Если пенсионер арендует жилье, понадобится договор аренды, а в случае регистрации лиц, фактически не проживающих по данному адресу, – справки, подтверждающие их отсутствие.

Как быстро получить справку от "Нафтогаза"

Кроме того, после полного погашения задолженности справку о состоянии счета можно за считанные минуты оформить удаленно в личном кабинете на сайте "Нафтогаза".

Для этого достаточно авторизоваться;

перейти в раздел "Онлайн-услуги";

выбрать нужный документ;

нажать кнопку "Сформировать".

Обратите внимание! Готовую справку можно скачать на смартфон или отправить на электронную почту.

Также услуга доступна в терминалах самообслуживания ПриватБанка, Ощадбанка, EasyPay и City24, а также в физических центрах обслуживания клиентов.

Напомним, что жилищные субсидииукраинцам могут отменить за некоторые покупки. В частности, помощь не будет назначена, если человек приобрел жилье или земельный участок.

А для того, чтобы получать субсидию с начала отопительного сезона, необходимо подать документы до 30 ноября включительно.