Можно ли оформить субсидию на жилье в котором лицо не прописано

Сейчас среди украинцев популярна тенденция к аренде жилья. Таким образом возникает логичный вопрос о возможности оформления субсидии без прописки.

Можно ли оформить субсидию на арендованной квартире

Лица, которые проживают в помещении, но не являются его хозяевами, могут оформить субсидию на коммуналку. Для этого нужно иметь договор найма с хозяином.

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Без такого договора выплаты могут оформить только ВПЛ.

Без заключенного договора найма (аренды) жилья субсидия может быть назначена в случае, когда люди, проживающие в жилом помещении, не является их собственностью, являются внутренне перемещенными лицами,

– написали в ПФУ.

Как посчитать размер субсидии

На субсидию могут претендовать семьи у которых плата за ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж.

Обязательный процент платежа зависит от доходов семьи и вычисляется индивидуально. Формула такова: