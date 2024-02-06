Можно ли оформить субсидию на жилье в котором лицо не прописано
Источник:ПФУ
Сейчас среди украинцев популярна тенденция к аренде жилья. Таким образом возникает логичный вопрос о возможности оформления субсидии без прописки.
Можно ли оформить субсидию на арендованной квартире
Лица, которые проживают в помещении, но не являются его хозяевами, могут оформить субсидию на коммуналку. Для этого нужно иметь договор найма с хозяином.
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Без заключенного договора найма (аренды) жилья субсидия может быть назначена в случае, когда люди, проживающие в жилом помещении, не является их собственностью, являются внутренне перемещенными лицами,
– написали в ПФУ.
Как посчитать размер субсидии
На субсидию могут претендовать семьи у которых плата за ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж.
Обязательный процент платежа зависит от доходов семьи и вычисляется индивидуально. Формула такова:
- Рассчитывается среднемесячный общий доход домохозяйства.
- Среднемесячный общий доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека.
- Доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2022 года составил 2393 гривны).
- Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, тем самым определяя процент от среднемесячного общего дохода.