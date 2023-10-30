Может ли безработный получить субсидию

Субсидия назначается семье, если доход всех ее членов на 15% ниже платежек. Соответственно, при любых изменениях в финансовой составляющей изменяется размер льгот.

Как получить субсидию

На льготы по оплате коммуналки могут рассчитывать как арендаторы, так и владельцы помещения. Для назначения субсидии необходимо собрать пакет документов и подать заявление.

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К вашему обращению добавьте декларацию о доходах семьи, удостоверении личности и договор аренды или свидетельство на право собственности указанного помещения. Заявление можно подать в ближайшем отделении ПФУ или онлайн в вебпортале.

Размер субсидии напрямую зависит от суммы коммунальных платежей. В некоторых случаях на время летнего сезона она может быть нулевой.

Как получить льготы безработному

Если человек находится в поисках работы и состоит на учете в центре занятости, он может получить льготы. Речь идет и о том, что один из членов семьи, нуждающейся в помощи, имеет статус безработного.

Важно понимать, что когда лицо находит работу и, соответственно, новый источник дохода – меняется общая прибыль домохозяйства. То есть субсидия может быть отменена, поскольку семья имеет достаточное финансовое обеспечение.

Если комиссия обнаруживает скрытый доход, не указанный в декларации, отмена льгот производится автоматически.