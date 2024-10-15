Предусмотрена ли субсидия для участников боевых действий

Участники боевых действий имеют право на значительную скидку на оплату коммунальных услуг. Сейчас ее можно оформить онлайн, даже не выходя из дома.

Скидка на коммуналку участникам боевых действий

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая квартплату, твердое и жидкое топливо, а также сжиженный газ, напомнили в Минреинтеграции.

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Как сообщается, подать документы для получения скидки на коммунальные услуги можно тремя способами:

Посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Подать заявку через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Воспользоваться приложением "Дія" с верификацией через "Дія.Підпис".

Обратите внимание! Согласно части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины, льготы распространяются также на членов семьи льготника, в частности на жену (мужа) и детей до 18 лет. Однако, согласно новым требованиям, члены семьи должны проживать вместе с участником боевых действий для получения этих льгот.