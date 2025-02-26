Об этом нужно знать: как на самом деле рассчитывается субсидия на аренду жилья

Часть переселенцев имеет право на специальную субсидию на аренду жилья. Эта помощь рассчитывается индивидуально.

Как определяется субсидия на аренду

Размер субсидии на аренду рассчитывается с учетом стоимости жилья в конкретном регионе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Обратите внимание! Не все ВПЛ имеют право на помощь на аренду жилья. Кому предоставляется такая субсидия, вы можете узнать по ссылке.

Также во внимание принимаются следующие данные:

количество членов семьи;

совокупный доход семьи.

Разберемся на примере:

Возьмем семью в Днепре, что снимает жилье за 12 тысяч гривен. Их среднемесячный совокупный доход – 17 тысяч гривен. При этом, средства зарабатывает только лишь отец. Мать находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Всего в семье двое детей.

Получается, что семья может получить субсидию – 9 788 гривен. То есть, за аренду придется доплатить только 2 212 гривен.

Обратите внимание! Субсидия может покрывать и 100% от стоимости аренды жилья.