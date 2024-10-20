Украинцы могут получить деньги на покупку дров: кому такую субсидию не будут предоставлять

В прошлом году в Украине запустили специальный проект на отопительный сезон для украинцев, которые не имеют возможности отапливать помещения газом. Зато такое население начали обеспечивать необходимыми запасами дров. В этом году такую субсидию можно также получить, но не всем.

Сколько можно получить средств на дрова

На сайте Минсоцполитики говорится о том, что экспериментальную программу по помощи украинцам по закупке дров продлили на период зимы 2024 – 2025 годов. Поэтому получить средства на это можно только раз в год.

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Известно, что максимальный размер субсидии, которую может получить одна семья, составляет чуть больше, чем 16 тысяч гривен.

Обратите внимание! Помощь могут получить украинцы, которые проживают в таких областях, как Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской, Николаевской.

Для получения такого вида субсидии нужно обратиться в местный орган социальной защиты. Там придется написать заявление на получение и предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

Кроме того, заявителей могут попросить справку, которая подтверждает использование печного отопления и дров для обогрева жилья.