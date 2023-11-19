Субсидия на твердое печное топливо: кому не предоставят выплаты в этом году

Правительство решило значительно увеличить помощь для домохозяйств, пользующихся твердым печным топливом. Государство может покрыть значительную часть затрат на дрова или уголь зимой.

Кто не получит субсидию

Еще 7 ноября было принято Постановление №1173, предусматривающее увеличение финансовой помощи тем, кто отапливает жилье дровами или углем. К слову, этот проект реализуется вместе с международными партнерами, в частности УВКБ ООН.

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Выплаты будут предоставлены всем гражданам, имеющим право на назначение субсидии на твердое печное топливо. Однако ее не выплатят для тех, кто уже получал средства от международных гуманитарных агентств на этот отопительный сезон в том же размере, что и субсидия.

Сколько заплатят украинцам

В отопительный сезон 2023-2024 года нормативы для отопления жилья увеличатся в 4 раза. Выглядеть это будет так:

для льгот: на уголь – 1,87 тонны, а на дрова – 6,22 тонны;

на уголь – 1,87 тонны, а на дрова – 6,22 тонны; для субсидии: на уголь – 2,23 тонны, а на дрова – 7,41 тонны.

В правительстве учли рост цен на твердое топливо, который происходит в последние годы. Так что государство готово покрыть большую часть расходов украинцев, что означает, что выплаты значительно возрастут.

Общая сумма субсидии на одно домохозяйство может составлять до 16234 гривны, тогда как ранее эта сумма составляла 6973 гривны.

Размер субсидии и дополнительной поддержки рассчитывается индивидуально в зависимости от дохода семьи. Таким образом, чем меньше денег у семьи, тем больше покроет государство.