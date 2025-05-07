Субсидия на коммуналку для пенсионеров: как правильно рассчитать выплаты

Отдельные категории украинцев, которые не могут самостоятельно платить за коммуналку, имеют право на субсидию. Ее рассчитывают отдельно на отопительный и неотопительный сезон.

Кому могут назначить субсидию

Жилищная субсидия – это адресная государственная социальная помощь людям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".

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Ее получить могут как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, законно находящиеся на территории государства и проживающие в многоквартирных или частных домах. Жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) сезоны.

Субсидию может оформить:

Человек, который зарегистрирован в жилом помещении;

Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды;

Индивидуальный застройщик, дом которого не используют, но плата за коммунальные услуги начисляется;

ВПЛ, которая не зарегистрирована, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды;

Несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека.

Как рассчитать субсидию

Обязательный процент платежа для каждой семьи рассчитывается индивидуально по установленной формуле:

вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия;

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода;

после этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Обратите внимание! Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, в которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.