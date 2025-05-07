Субсидия на коммуналку для пенсионеров: как правильно рассчитать выплаты
- Жилищная субсидия в Украине предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, и рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезоны.
- Семьи имеют право на субсидии, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж.
Отдельные категории украинцев, которые не могут самостоятельно платить за коммуналку, имеют право на субсидию. Ее рассчитывают отдельно на отопительный и неотопительный сезон.
Кому могут назначить субсидию
Жилищная субсидия – это адресная государственная социальная помощь людям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".
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Ее получить могут как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, законно находящиеся на территории государства и проживающие в многоквартирных или частных домах. Жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) сезоны.
Субсидию может оформить:
- Человек, который зарегистрирован в жилом помещении;
- Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды;
- Индивидуальный застройщик, дом которого не используют, но плата за коммунальные услуги начисляется;
- ВПЛ, которая не зарегистрирована, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды;
- Несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека.
Как рассчитать субсидию
Обязательный процент платежа для каждой семьи рассчитывается индивидуально по установленной формуле:
- вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия;
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода;
- после этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
Обратите внимание! Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, в которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.