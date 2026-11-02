Предоставят ли субсидию, если у вас есть автомобиль: правила на 2026 год

Государственная помощь на оплату коммунальных услуг в Украине имеет четкие ограничения относительно имущества заявителей. Поэтому владельцы автомобилей могут столкнуться с неприятным сюрпризом во время проверки документов социальными службами.

Когда автомобиль становится препятствием для получения льгот

Правила определяет Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины № 848, напомнили в ПФУ.

Согласно правилам правительства, украинцы могут лишиться права на скидку, если в их гараже стоит относительно новый автомобиль.

Жилищная субсидия не будет назначена, если на первое число месяца, с которого семья претендует на помощь, кто-либо из членов семьи владеет:

транспортным средством, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;

более чем одной машиной, с года выпуска которой прошло менее 15 лет.

Однако если в семье есть один автомобиль, которому уже исполнилось более пяти лет, само его наличие не препятствует назначению субсидии.

При этом учитывается не только имущество непосредственного заявителя. Пенсионный фонд проверяет транспортные средства, принадлежащие также другим членам домохозяйства.

Какой транспорт государство не принимает во внимание

Впрочем, законодательство предусматривает исключения при назначении субсидии на оплату коммунальных услуг.

В частности, не учитываются:

мотоциклы, стоимость которых на дату приобретения права собственности не превышала четырех минимальных зарплат, установленных на 1 января года назначения субсидии;

самостоятельно собранные транспортные средства;

автомобили, полученные бесплатно или приобретенные на льготных условиях через органы социальной защиты, в частности за счет денежной помощи на приобретение автомобиля.

Исключения действуют для автомобилей, приобретенных родителями-воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, а также родителями многодетных семей.

Также транспорт не учитывается при определенных условиях для семей, в которых проживают люди с инвалидностью:

с поражениями опорно-двигательного аппарата;

инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

дети с инвалидностью подгруппы А;

а также люди с инвалидностью с детства I группы подгруппы А.

Обратите внимание! Информацию о наличии или отсутствии в собственности транспортных средств необходимо указывать в декларации о доходах и расходах при обращении за назначением жилищной субсидии.

Напомним, что наличие автомобиля – не единственное обстоятельство, которое учитывается при предоставлении жилищной субсидии. Например, основанием для отказа в помощи также могут стать долги за коммунальные услуги, значительные сбережения, покупка валюты и отдельные большие расходы семьи.