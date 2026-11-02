Чи нададуть субсидію, якщо маєш автомобіль: правила у 2026 році

Коли машина стає перешкодою для пільг

Правила визначає Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 848, нагадали у ПФУ.

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Згідно з правилами уряду, українці можуть втратити право на знижку, якщо в їхньому гаражі стоїть відносно новий автомобіль.

Житлову субсидію не призначать, якщо на перше число місяця, з якого родина претендує на допомогу, хтось із членів сім’ї має у власності:

транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років;

більше ніж одну машину, з року випуску якої минуло менше ніж 15 років.

Однак якщо в родині є одна автівка, якій уже виповнилося понад п’ять років, сама її наявність не перешкоджає призначенню субсидії.

Водночас враховують не лише майно безпосереднього заявника. Пенсійний фонд перевіряє транспортні засоби, які належать також іншим членам домогосподарства.

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Який транспорт держава не бере до уваги

Втім, законодавство залишає винятки пїд час призначення підтримки для сплати комунальних послуг.

Зокрема, до уваги не беруть:

мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищувала чотирьох мінімальних зарплат, установлених на 1 січня року призначення субсидії;

самостійно зібрані транспортні засоби;

автомобілі, отримані безоплатно або придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту, зокрема за рахунок грошової допомоги на придбання авто.

Винятки діють для автівок, придбаних батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, а також батьками багатодітних сімей.

Також транспорт не враховують за певних умов для сімей, де проживають люди з інвалідністю:

з ураженнями опорно-рухового апарату;

інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу;

діти з інвалідністю підгрупи А;

та люди з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А.

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Зауважте! Інформацію про наявність або відсутність у власності транспортних засобів необхідно зазначати в декларації про доходи та витрати під час звернення за призначенням житлової субсидії.

Нагадаємо, що наявність автомобіля – не єдина обставина, яку враховують під час призначення житлової субсидії. Наприклад, підставою для відмови в допомозі також можуть стати борги за комунальні послуги, значні заощадження, купівля валюти та окремі великі витрати родини.