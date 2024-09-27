Скоро отопительный сезон: кому надо обратиться за субсидией: кому надо обратиться за субсидией
27 сентября 2024, 15:01Читати новину українською
Большинству украинцев, которые получают субсидию, не нужно обращаться за ее возобновлением на зимний сезон. Однако некоторые все же должны посетить ПФУ за этой услугой.
Кому надо обратиться в ПФУ
По личному обращению назначают субсидию, если лицо:
Читайте также 17 миллиардов гривен для чернобыльцев: ПФУ имеет долг перед украинцами
- арендует жилье;
- в составе его домохозяйства (семьи) есть внутренне перемещенные лица;
- в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
- она хочет получить субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- в назначении субсидии на неотапливаемый период было отказано (долг, отсутствуют доходы и т.д.).
Граждане должны сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях в составе своей семьи или имущественном состоянии. Это касается любых покупок на сумму более 50 000 гривен, например, операций с недвижимостью. Для обеспечения соблюдения правил необходимо подать новое заявление и декларацию.