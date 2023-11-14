Субсидия на твердое топливо увеличится: каким теперь будет размер компенсации

Правительство утвердило увеличение субсидии на твердое топливо. Речь идет о домохозяйствах, которые не имеют других источников отопления, например централизованного теплоснабжения или газа.

Какими будут субсидии и льготы на использование твердого топлива

Во время заседания Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о росте субсидий на отопление дровами или углем, сообщает 24 Канал. Основная причина этого решения состоит в том, что предыдущие нормы не обеспечивали граждан достаточной компенсацией.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Среди прочего, при необходимости семьи получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год. Этой суммы, к сожалению, недостаточно для покрытия потребностей. Поэтому сегодня при поддержке партнеров запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

То есть теперь в год семьи будут получать 16,2 тысячи гривен вместо 7. В соответствии с принятым решением, сейчас нормативы на отопление возрастут почти в 4 раза и будут иметь такое значение:

Льготы на уголь предоставляются в размере 1,87 тонны, на дрова – 6,22 тонны.

Субсидии – на уголь – 2,23 тонны, на дрова – 7,41 тонны.

Следует понимать, что льготы рассчитываются индивидуально, в соответствии с количеством членов семьи, их доходом и наличием особых потребностей. Размер субсидии может меняться в соответствии с сезоном.

Как оформить субсидию на твердое топливо

Если у вас уже назначена субсидия и она была нулевой в неотапливаемый сезон, обращаться повторно ПФУ не нужно. Пересчет произойдет автоматически.

Поскольку эти нововведения возможны благодаря поддержке международных партнеров, чтобы получить их, граждане должны позволить ПФУ передать их данные в соответствующие органы за рубежом. Как украинцы могут дать согласие: