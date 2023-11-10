Рост субсидии на твердое топливо: кого из украинцев будут касаться нововведения

В октябре в Украине начался отопительный сезон. В связи с ростом цен на коммунальные платежи увеличивается и размер субсидий.

Какая теперь субсидия на дрова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о новом решении правительства, сообщает 24 Канал. Отныне те домохозяйства, которые отапливаются с помощью угля или газа, будут иметь субсидию 16 200 гривен в год.

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Важно понимать, что речь идет именно о домах, не имеющих другого источника отопления, к примеру, газа. Раньше субсидия для таких домохозяйств составляла 7 тысяч гривен.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 1,3 миллиона семей, в среднем в октябре это было около 760 гривен на семью. Также 1,2 миллиона семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот – 850 гривен в месяц. Субсидия рассчитывается индивидуально каждому домохозяйству. В некоторых случаях она может стать нулевой в летний период. Как получить субсидию

Субсидию могут получить ВПЛ, арендаторы и владельцы жилья. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ или использовать приложение Дия.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

заявление;

декларация на доходы всей семьи;

удостоверение личности заявителя;

свидетельство собственности на жилье или договор аренды.

ВПЛ могут не добавлять договор аренды к своему заявлению.