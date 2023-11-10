Рост субсидии на твердое топливо: кого из украинцев будут касаться нововведения
Источник:Денис Шмыгаль
В октябре в Украине начался отопительный сезон. В связи с ростом цен на коммунальные платежи увеличивается и размер субсидий.
Какая теперь субсидия на дрова
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о новом решении правительства, сообщает 24 Канал. Отныне те домохозяйства, которые отапливаются с помощью угля или газа, будут иметь субсидию 16 200 гривен в год.
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Важно понимать, что речь идет именно о домах, не имеющих другого источника отопления, к примеру, газа. Раньше субсидия для таких домохозяйств составляла 7 тысяч гривен.
Сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 1,3 миллиона семей, в среднем в октябре это было около 760 гривен на семью. Также 1,2 миллиона семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот – 850 гривен в месяц.
Субсидия рассчитывается индивидуально каждому домохозяйству. В некоторых случаях она может стать нулевой в летний период.
Как получить субсидию
Субсидию могут получить ВПЛ, арендаторы и владельцы жилья. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ или использовать приложение Дия.
Какие документы необходимы для оформления субсидии:
- заявление;
- декларация на доходы всей семьи;
- удостоверение личности заявителя;
- свидетельство собственности на жилье или договор аренды.