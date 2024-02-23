На все есть только 30 дней: что нужно сделать, чтобы не потерять субсидию

Субсидия помогает многим украинцам покрывать расходы на коммунальные расходы. Однако, если вовремя не сделать одно действие, можно потерять свои выплаты.

Как не потерять субсидию

Каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления. В частности:

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изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;

наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии.

Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848

После сообщения об изменениях, которые произошли, необходимо заново подать декларацию и заявление на оформление субсидии.

Как подать заявление онлайн