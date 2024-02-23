На все есть только 30 дней: что нужно сделать, чтобы не потерять субсидию
23 февраля 2024, 10:47Читати новину українською
Субсидия помогает многим украинцам покрывать расходы на коммунальные расходы. Однако, если вовремя не сделать одно действие, можно потерять свои выплаты.
Как не потерять субсидию
Каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления. В частности:
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- изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
- изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
- изменения в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;
- наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии.
После сообщения об изменениях, которые произошли, необходимо заново подать декларацию и заявление на оформление субсидии.
Как подать заявление онлайн
- надо авторизоваться на сайте ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКВП; другие необходимые документы;
- проверить внесенные данные, сформировать заявление;
- подписать КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".