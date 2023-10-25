Субсидия-2023: какие документы нужны и как оформить выплаты
С 1 февраля Сбербанк прекратил оплачивать часть коммуналки украинцев, а начал посылать им деньги на отдельный счет, чтобы они это делали сами. Какие документы нужны для оформления субсидии и куда обратиться читайте в материале.
Кто может получить субсидию
На субсидию могут рассчитывать не только владельцы жилья, но и ВПЛ, проживающие в арендованном доме. На выплаты могут подать:
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- один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;
- лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;
- несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна;
- семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи;
- ВПЛ по программе "Убежище";
- лица, принадлежащие к составу домохозяйства и находящиеся за границей в период действия военного положения;
- те, кто имеет в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;
- имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.
Куда обратиться
Чтобы оформить выплаты, нужно обратиться либо в ПФУ, либо в ЦНАП. Сделать это можно через:
- отделение ЦНАПа;
- местные управления соцзащиты;
- органы ПФУ;
- через приложение "Действие";
- через электронный кабинет ПФУ.
В таком случае следует обратиться в Сбербанк и открыть в этом или ином банке счет для субсидии. Пенсионеры смогут и дальше получать выплаты через отделения "Укрпочты" в день пенсии.
Какие документы нужны для оформления
Субсидию назначают в начале отопительного сезона, если в течение двух месяцев после октября подать необходимые документы.
Список документов:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- договор о найме жилья (при наличии);
- документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).
Если соответствующее заявление подать позже, выплаты назначат, начиная с месяца поступления этих документов в уполномоченный орган.
Как узнать о начислении субсидии
Чтобы узнать состояние начисления субсидии, нужно осуществить следующие шаги:
- зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;
- ввести свои личные данные. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее – не нужно;
- подтвердить, что лицо не робот, и нажать кнопку "Искать".
Таким образом, можно узнать всю информацию о субсидии, например состояние ее начисления, сумму и период назначения.