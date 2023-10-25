Субсидия-2023: какие документы нужны и как оформить выплаты

С 1 февраля Сбербанк прекратил оплачивать часть коммуналки украинцев, а начал посылать им деньги на отдельный счет, чтобы они это делали сами. Какие документы нужны для оформления субсидии и куда обратиться читайте в материале.

Кто может получить субсидию

На субсидию могут рассчитывать не только владельцы жилья, но и ВПЛ, проживающие в арендованном доме. На выплаты могут подать:

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один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию;

несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна;

семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи;

ВПЛ по программе "Убежище";

лица, принадлежащие к составу домохозяйства и находящиеся за границей в период действия военного положения;

те, кто имеет в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;

имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.

Куда обратиться

Чтобы оформить выплаты, нужно обратиться либо в ПФУ, либо в ЦНАП. Сделать это можно через:

отделение ЦНАПа;

местные управления соцзащиты;

органы ПФУ;

через приложение "Действие";

через электронный кабинет ПФУ.

Субсидия будет поступать на счет получателя. Однако если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Сбербанк.

В таком случае следует обратиться в Сбербанк и открыть в этом или ином банке счет для субсидии. Пенсионеры смогут и дальше получать выплаты через отделения "Укрпочты" в день пенсии.

Какие документы нужны для оформления

Субсидию назначают в начале отопительного сезона, если в течение двух месяцев после октября подать необходимые документы.

Список документов:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

договор о найме жилья (при наличии);

документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).

Если соответствующее заявление подать позже, выплаты назначат, начиная с месяца поступления этих документов в уполномоченный орган.

Как узнать о начислении субсидии

Чтобы узнать состояние начисления субсидии, нужно осуществить следующие шаги:

зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свои личные данные. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и так далее – не нужно;

подтвердить, что лицо не робот, и нажать кнопку "Искать".

Таким образом, можно узнать всю информацию о субсидии, например состояние ее начисления, сумму и период назначения.