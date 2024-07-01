Кому придется обращаться за оформлением субсидии в июле

Чтобы уменьшить размер коммуналки, украинцы могут оформить субсидию. Периодически заявление на эту помощь нужно подавать повторно.

Будут ли предоставлять субсидию в июле

В июле части граждан продлят субсидию автоматически. Однако, есть и те, кому нужно заново подать заявление.

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Речь идет о лицах у которых произошли изменения в:

имущественном составе;

составе домохозяйства.

То есть, заявление должны подать повторно:

получатели 0 субсидии в летний период;

домохозяйства, в составе которых есть ВПЛ;

домохозяйства в которых не совпадает количество фактически проживающих и зарегистрированных лиц;

те, кто арендует помещение;

лица, которые претендуют на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как получить субсидию

Лицо может получать полноценную субсидию в зимний период и нулевую в летний. Это связано с тем, что меняется размер коммунальных.

Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление в ответственные органы. В частности, это можно сделать через ПФУ.

К заявлению необходимо приложить следующие документы: