Кому придется обращаться за оформлением субсидии в июле

1 июля 2024, 18:30
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Чтобы уменьшить размер коммуналки, украинцы могут оформить субсидию. Периодически заявление на эту помощь нужно подавать повторно.

Будут ли предоставлять субсидию в июле

В июле части граждан продлят субсидию автоматически. Однако, есть и те, кому нужно заново подать заявление.

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Речь идет о лицах у которых произошли изменения в:

  • имущественном составе;
  • составе домохозяйства.

То есть, заявление должны подать повторно:

  • получатели 0 субсидии в летний период;
  • домохозяйства, в составе которых есть ВПЛ;
  • домохозяйства в которых не совпадает количество фактически проживающих и зарегистрированных лиц;
  • те, кто арендует помещение;
  • лица, которые претендуют на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Обратите внимание! Лицо может получать полноценную субсидию в зимний период и нулевую в летний. Это связано с тем, что меняется размер коммунальных.

Как получить субсидию

Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление в ответственные органы. В частности, это можно сделать через ПФУ.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;
  • договор аренды, при наличии.
Автор: Анастасія Зорик