Кому придется обращаться за оформлением субсидии в июле
1 июля 2024, 18:30Читати новину українською
Чтобы уменьшить размер коммуналки, украинцы могут оформить субсидию. Периодически заявление на эту помощь нужно подавать повторно.
Будут ли предоставлять субсидию в июле
В июле части граждан продлят субсидию автоматически. Однако, есть и те, кому нужно заново подать заявление.
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Речь идет о лицах у которых произошли изменения в:
- имущественном составе;
- составе домохозяйства.
То есть, заявление должны подать повторно:
- получатели 0 субсидии в летний период;
- домохозяйства, в составе которых есть ВПЛ;
- домохозяйства в которых не совпадает количество фактически проживающих и зарегистрированных лиц;
- те, кто арендует помещение;
- лица, которые претендуют на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Как получить субсидию
Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление в ответственные органы. В частности, это можно сделать через ПФУ.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;
- договор аренды, при наличии.