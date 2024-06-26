Переезд из села в город: сохранится ли субсидия

Из-за полномасштабного вторжения некоторые украинцы были вынуждены сменить свое место жительства. Поэтому открытым остался вопрос о сохранении субсидии.

О какой субсидии речь

Сельские жители, которые работали в определенных сферах имеют право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

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Льгота предоставляется пенсионерам, которые работали в:

педагогической отрасли;

медицинской сфере;

фармацевтической сфере;

сфере защиты растений;

музеях или библиотеках;

государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях (в сфере культуры).

Продолжат ли платить субсидию при переезде

Чтобы получать скидку 100% на коммунальные услуги, нужно обязательно проживать в сельской местности после выхода на пенсию.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг будет предоставляться, если человек будет проживать в селе, при условии, что среднемесячный доход его семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не будет превышать величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это 4 240,0 гривен),

– написали в ПФУ.

Поэтому, если лицо изменило свое место жительства на городскую местность, оно теряет свою льготу.