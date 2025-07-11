Ранее было собственностью России: суд снял арест с судна Nika Spirit

С судна Nika Spirit официально сняли арест. Ранее оно было передано в управление АРМА в рамках уголовного производства.

С Nika Spirit сняли арест

Основанием для снятия ареста стало завершение процедуры продажи судна на открытом аукционе через систему Prozorro, пишет 24 канал со ссылкой на Национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

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Напомним, по результатам конкурентных торгов актив, предварительно оцененный в 2,4 миллиона гривен, был реализован за 6,4 миллиона гривен. Новым владельцем актива стала украинская компания, которая приобрела судно в рамках законной и публичной процедуры реализации,

– отмечают в тексте.

Суд признал, что актив потерял связь с предметом уголовного производства. Также было определено, что он приобрел новый правовой статус – коммерческой собственности, приобретенного добросовестно на открытых торгах.

Обратите внимание! У АРМА отмечают, что речь идет об очередном примере того, как арестованные активы не просто сохраняются, а превращаются в реальный ресурс для украинской экономики.