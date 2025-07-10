Во сколько оценили завод

Аукцион запланирован на 23 июля, сообщили в агентстве, передает 24 Канал. Предварительная оценка переданных в госуправление активов превышает 558 миллионов гривен.

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По данным АРМА, предприятие имеет действующую лицензию, современное немецкое и итальянское оборудование, и после передачи в эффективное управление может быстро восстановить полноценную работу.

Это стратегически важное для региона производство, которое после запуска позволит наполнять местные и государственный бюджеты, а также покрывать спрос на украинском рынке,

– отметили в агентстве.

Завод имеет действующую лицензию / Фото АРМА

Что известно о "Ермолино"

В январе 2023 года завод ООО "Ромерм", расположенный в Днепропетровской области, был передан в управление АРМА. Предприятие специализируется на производстве замороженных полуфабрикатов: пельменей, хинкали, вареников, котлет, блинов и тому подобное. Производство под ТМ "Ермолино" было налажено еще в 2008 году.

Конечным бенефициаром ООО "Ромерм" является россиянин Илья Александров. Продукция под аналогичным названием также изготавливается в Калужской области страны-агрессора – бренд получил название в честь города Ермолино.