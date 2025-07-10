У скільки оцінили завод

Аукціон заплановано на 23 липня, повідомили в агентстві, передає 24 Канал. Попередня оцінка переданих у держуправління активів перевищує 558 мільйонів гривень.

Дивіться також "Ушастый нянь" під приватизацію: держава продає завод у Вінниці

За даними АРМА, підприємство має діючу ліцензію, сучасне німецьке та італійське обладнання, і після передачі в ефективне управління може швидко відновити повноцінну роботу.

Це стратегічно важливе для регіону виробництво, яке після запуску дозволить наповнювати місцеві та державний бюджети, а також покривати попит на українському ринку,

– зазначили в агентстві.

Завод має діючу ліцензію / Фото АРМА

Що відомо про "Єрмоліно"

У січні 2023 року завод ТОВ "Ромєрм", що розташований у Дніпропетровській області, був переданий в управління АРМА. Підприємство спеціалізується на виробництві заморожених напівфабрикатів: пельменів, хінкалі, вареників, котлет, млинців тощо. Виробництво під ТМ "Єрмоліно" було налагоджено ще у 2008 році.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Ромєрм" є росіянин Ілля Александров. Продукція під аналогічною назвою також виготовляється в Калузькій області країни-агресора – бренд отримав назву на честь міста Єрмоліно.