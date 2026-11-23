Газовые контракты обернулись для России новыми финансовыми претензиями. В Финляндии намерены добиться выплаты компенсаций по решениям международных арбитражей, однако взыскание средств может оказаться гораздо сложнее, чем сами судебные процессы.

Почему России и "Газпрому" начислили миллиарды

Финская служба судебных приставов начала кампанию по взысканию более 25 миллиардов евро с России и компании "Газпром", сообщает Yle.

Требования основаны на трех решениях международных арбитражных судов, которые обязали страну-агрессора компенсировать причиненный ущерб европейским и украинским партнерам.

Главный финансовый удар нанесен по компании "Газпром экспорт", к которой предъявили требование на сумму 16,4 миллиарда евро из-за прекращения поставок газа немецкой компании Uniper и другим клиентам в 2022 году.

Тогда сокращение и остановка поставки российского газа привели к серьезным проблемам для европейцев. Uniper была вынуждена закупать газ по значительно более высоким ценам, чтобы выполнять обязательства перед клиентами. Кризис поставил компанию на грань банкротства, и немецкому государству пришлось вмешаться, чтобы спасти ее.

Еще около 9,2 миллиарда евро пытаются взыскать непосредственно с российского государства.

Одно из требований связано с компанией Yukos Capital, которая требует примерно 4,3 миллиарда евро за незаконное изъятие инвестиций в нефтяную компанию "ЮКОС" в начале 2000-х годов. Основанием послужило решение международного арбитража 2021 года.

Кроме того, "Нафтогаз" требует 4,9 миллиарда евро компенсации за убытки, понесенные в результате захвата его активов в Крыму, опираясь на решение Гаагского арбитража от 2023 года.

Такую масштабную сумму через финскую систему принудительного исполнения решений еще никогда не пытались взыскать,

– отмечает издание.

Почему сложно получить компенсацию

Несмотря на масштабные судебные решения, получить всю сумму сразу Финляндии будет крайне сложно.

У России и "Газпрома" просто нет в стране достаточного количества имущества, которое можно было бы арестовать, продать и направить на погашение долгов.

Для полного расчета должникам пришлось бы добровольно перечислить средства, что в нынешних реалиях выглядит маловероятным.

Напомним, ранее Финляндия удовлетворила требование "Нафтогаза" и арестовала российские активы на десятки миллионов долларов. Речь идет о недвижимости и другом имуществе, на которое наложили ограничения для исполнения арбитражного решения о компенсации за экспроприацию активов в Крыму в 2014 году. В "Нафтогазе" назвали арест промежуточным шагом к фактическому взысканию средств и отметили, что продолжают искать российские активы в других странах.