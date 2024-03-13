Объем торговли через Суэцкий канал упал на 50%: в чем причина

В течение первых двух месяцев 2024 года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился на половину по сравнению с предыдущим годом. А через Панамский канал объем торговли упал - на 32%.

Почему уменьшился трафик через Суэцкий канал

Нападения на суда в районе Красного моря уменьшили трафик через Суэцкий канал через который проходит около 15 процентов мирового объема морской торговли.

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Вместо этого несколько судоходных компаний направили свои суда в обход мыса Доброй Надежды. Это увеличило время доставки в среднем на 10 дней или более, что нанесло ущерб компаниям с ограниченными запасами.

Оценки показывают, что объем торговли, прошедший через Суэцкий канал, сократился на 50% в первые два месяца года, а объем торговли, проходящий вокруг Мыса Доброй Надежды, по нашим оценкам, вырос на 74% по сравнению с прошлым годом. Между тем объем транзитной торговли через Панамский канал снизился почти на 32% по сравнению с предыдущим годом,

– говорится в отчете.

Дело в том, что с начала ноября 2023 года йеменские хуситы начали нападения на корабли в Красном море. Они утверждают, что их атаки на этот морской путь являются попыткой противостоять израильским действиям против палестинцев в секторе Газа.

Хуситы поддерживают палестинское движение Хамас, которое с октября 2023 года воюет с Израилем. Они также заявляют, что их цели - только суда, "связанные с Израилем".

А уже с декабря того же года хуситы начали регулярно атаковать суда в Красном море. В ответ на это с середины января США и их союзники наносят удары по позициям хуситов в Йемене.

Что известно о Панамском канале

В то же время на противоположном конце света сильная засуха на Панамском канале привела к введению ограничений властями. Поэтому, с октября прошлого года власти значительно сократили ежедневное количество судов, следующих через этот канал.

Таким образом, это привело к задержкам в морской торговле через этот канал, который обслуживает около 5 процентов мирового морского транспорта.

Важным следствием перебоев в судоходстве является то, что на официальную статистику зарегистрированного импорта и экспорта, базирующейся на таможенных отчетах, может повлиять временное влияние изменения маршрута судов. Это усложнит оценку основной динамики мировой торговли и экономической активности в ближайшие месяцы.