Количество не главное: каков реальный размер доплаты за сверхнормативный стаж

Некоторые пенсионеры, несмотря на значительный стаж, получают небольшие пенсии. Это связано со многими факторами, в частности, с временем выхода на заслуженный отдых.

Как влияет стаж на пенсию

Если особа имеет недостаточное количество стажа, она может его докупить. Значение этого показателя прямо влияет на время выхода гражданина на пенсию.

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Стоит заметить, что конечный размер пенсионной выплаты зависит от стажа. Однако более весомым фактором все же является зарплата, которую в течение всего времени работы получал человек.

За каждый год стажа пенсионная выплата возрастает на 1% от основного размера пенсии, однако это значение не может быть больше чем 1% от определенного в Украине прожиточного минимума.

Весомое влияние имеет и год выхода лица на заслуженный отдых:

до октября 2011 года: определенный сверхурочный стаж для мужчин составляет минимум 25 лет, для женщин – 20 лет;

после октября 2011 года: для мужчин – от 35 лет, женщин – 30 лет.

Как происходит расчет

При расчете надбавки за стаж, во внимание берется актуальный на данный момент прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это значение – 2 361 гривна.

Например, пенсионер имеет 30 лет сверхурочного стажа и его пенсионная выплата выше минимальной. Тогда его доплата такая: 2 361 грн х 30% = 708 гривен.