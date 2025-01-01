Свет может существенно подорожать уже с Нового Года

В 2024 году тариф на электроэнергию повысился до 4,32 гривны за киловатт-час. Поэтому многие украинцы интересуются, могут ли повторно повысить тариф в Новом году.

Каким будет тариф на электроэнергию в 2025 году

С 1 января 2025 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей может значительно возрасти. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что уже летом следующего года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 6,32–6,64 гривны за киловатт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ранок.LIVE.

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Увеличение тарифа может произойти из-за ряда факторов:

энергетического кризиса в Украине и роста себестоимости электроэнергии;

увеличения инфраструктурных расходов на восстановление и модернизацию электросетей;

требования МВФ повысить тарифы до рыночного уровня в рамках соглашения с международными партнерами.