С 1 января 2025 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей может значительно возрасти. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что уже летом следующего года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 6,32–6,64 гривны за киловатт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ранок.LIVE.

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Увеличение тарифа может произойти из-за ряда факторов:

энергетического кризиса в Украине и роста себестоимости электроэнергии;

увеличения инфраструктурных расходов на восстановление и модернизацию электросетей;

требования МВФ повысить тарифы до рыночного уровня в рамках соглашения с международными партнерами.