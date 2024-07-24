Света будет больше: возобновлена работа атомного блока

В Министерстве энергетики сообщили, что в некоторых регионах Украины графики отключения электроэнергии не будут применяться до 18:00. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию отремонтированного атомного блока.

Благодаря чему света будет больше

После завершения планового ремонта, который закончился раньше запланированного срока, один из энергоблоков АЭС был подключен к энергосистеме. Это значительно повысит стабильность энергосистемы и уменьшит текущий дефицит электроэнергии.

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На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков,

– говорится в сообщении.

Как ранее отметили в Министерстве энергетики, атомная энергетика является основой энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой до полномасштабного вторжения и сейчас является особенно важной, покрывая более половины энергопотребления страны.

! До начала полномасштабного вторжения в Украине функционировало 15 атомных энергоблоков. Сейчас на подконтрольной Украине территории работают 9 блоков: два на Хмельницкой АЭС, четыре на Ровенской АЭС и три на Южно-Украинской АЭС. Еще шесть блоков расположены на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.