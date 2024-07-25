Ситуация в энергосистеме улучшилась: Герман Галущенко рассказал, благодаря чему

25 июля 2024, 11:20
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Источник:

Минэнерго

Ситуация в энергосистеме значительно улучшилась. Как прогнозируется, в ближайшее время она станет еще лучше.

Ситуация со светом будет еще лучше

Ситуация в энергосистеме значительно улучшилась благодаря тому, что государственная компания "Энергоатом" завершила плановый ремонт энергоблока раньше срока и подключила его к сети.

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А именно, специалисты "Энергоатома", понимая сложность ситуации в энергосекторе Украины, смогли выполнить все необходимые процедуры на 2 недели раньше.

 

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины

То, что делают сегодня энергетики, – это действительно героический труд. Потому что ведь вопрос не просто – сократить ремонтную кампанию. А это еще и сократить таким образом, с соблюдением всех требований ядерно-радиационной безопасности.

По словам Галущенко, сейчас по всей стране продолжается беспрецедентная ремонтная кампания. По объему работ она значительно превышает прошлогоднюю. Как утверждает министр энергетики, ситуация со светом будет только улучшаться.

Автор: Катерина Добровольська