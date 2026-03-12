Украинцам будут возвращать деньги за каждую заправку авто: когда и сколько процентов

Украинцы смогут вернуть часть средств за покупку топлива. Государство вводит кэшбек на топливо.

Какой кэшбек будут возвращать?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

Смотрите также Резкий рост цен на АЗС – это условия рынка или картельный сговор?

По словам премьера, при покупке горючего на АЗС украинцы смогут получить от государства:

15% кэшбэка – на дизель;

10% кэшбэка – на бензин;

5% кэшбэка – на автогаз.

Работать кэшбек на топливо будет временно – до 1 мая. Воспользоваться им водители смогут на всех АЗС Украины, которые присоединятся к программе.

Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 миллиона граждан,

– добавила премьер-министр.

Как государство регулирует цены на топливо?

Напомним, что в Украине в последнее время резко выросли цены на топливо. В связи с этим правительство ввело ряд мер, чтобы стабилизировать стоимость бензина и дизеля, сообщила Юлия Свириденко.

В частности, предусмотрены следующие меры:

Государственная компания Укрнафта будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы установить ориентир справедливой цены в нынешних рыночных условиях.

Украина сотрудничает с международными партнерами для увеличения импорта топлива.

Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба усилили контроль за операторами, чтобы предотвратить необоснованные наценки и рыночные манипуляции.

Приоритетом остается обеспечение критических секторов – обороны, общественного транспорта и аграриев.

Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка – как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании – обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране,

– подчеркнула премьер-министр.

Обратите внимание! В четверг, 12 марта, средняя цена на бензин марки А-95 выросла до 69,14 гривны за литр, а на дизельное топливо – до 74,37 гривны за литр, сообщает "Минфин".

Почему растут цены на топливо?