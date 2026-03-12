Украинцам будут возвращать деньги за каждую заправку авто: когда и сколько процентов
- Украина вводит кэшбек на топливо: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз, будет действовать до 1 мая.
- Правительство принимает меры для стабилизации цен на топливо, в частности Укрнафта будет продавать топливо с минимальной наценкой, а импорт будет увеличен.
Украинцы смогут вернуть часть средств за покупку топлива. Государство вводит кэшбек на топливо.
Какой кэшбек будут возвращать?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.
По словам премьера, при покупке горючего на АЗС украинцы смогут получить от государства:
- 15% кэшбэка – на дизель;
- 10% кэшбэка – на бензин;
- 5% кэшбэка – на автогаз.
Работать кэшбек на топливо будет временно – до 1 мая. Воспользоваться им водители смогут на всех АЗС Украины, которые присоединятся к программе.
Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 миллиона граждан,
– добавила премьер-министр.
Как государство регулирует цены на топливо?
Напомним, что в Украине в последнее время резко выросли цены на топливо. В связи с этим правительство ввело ряд мер, чтобы стабилизировать стоимость бензина и дизеля, сообщила Юлия Свириденко.
В частности, предусмотрены следующие меры:
- Государственная компания Укрнафта будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы установить ориентир справедливой цены в нынешних рыночных условиях.
- Украина сотрудничает с международными партнерами для увеличения импорта топлива.
- Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба усилили контроль за операторами, чтобы предотвратить необоснованные наценки и рыночные манипуляции.
- Приоритетом остается обеспечение критических секторов – обороны, общественного транспорта и аграриев.
Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие горючего в государстве. Правительство рассчитывает, что операторы рынка – как государственная компания "Укрнафта", так и частные компании – обеспечат надлежащее наполнение рынка топливом и его стабильную доступность для потребителей по всей стране,
– подчеркнула премьер-министр.
Обратите внимание! В четверг, 12 марта, средняя цена на бензин марки А-95 выросла до 69,14 гривны за литр, а на дизельное топливо – до 74,37 гривны за литр, сообщает "Минфин".
Почему растут цены на топливо?
Антимонопольный комитет объяснил, что главным и самым объективным фактором подорожания топлива стала остановка крупнейшего нефтеперерабатывающего завода. Из-за этого сейчас в страну импортируют около 85% светлых нефтепродуктов.
По словам Павла Кириленко, на рост цен также повлияли другие факторы: увеличение спроса, сокращение запасов, повышение фактической стоимости топлива, рост логистических расходов, ограничение возможностей для сравнения условий хранения и сокращение предложения от европейских поставщиков.
В то же время эксперты говорят, что подорожание топлива ощутимо повлияет на цены на продукты. Первыми "отреагируют" на повышение стоимости овощи и фрукты, особенно импортные и тепличные.