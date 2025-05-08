Быстрая финализация всех сделок: Свириденко рассказала о старте совместного с США фонда
- Новый американо-украинский инвестиционный фонд может заработать в течение ближайших недель при условии быстрой ратификации соглашения о недрах.
- Соглашения будут иметь коммерческий характер между Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) и украинским Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП).
Новый американо-украинский инвестиционный фонд может заработать уже в течение ближайших недель. Однако это при условии быстрой ратификации соглашения о недрах.
Свириденко рассказала о совместном фонде с США
В частности эти соглашения будут не международного уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.
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Они будут коммерческого характера между двумя юридическими лицами:
- Международной финансовой корпорацией развития США (DFC);
- украинским Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП).
Кроме того, американская сторона настроена на быструю финализацию всех соглашений. То есть речь идет о неделях, а не месяцах.
Мы надеемся, что фонд полноценно заработает в течение нескольких недель,
– сказала министр экономики Юлия Свириденко.
Она отметила, что создание фонда никак не меняет процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых. Это значит, что они будут и в дальнейшем предоставляться на конкурсной основе.
На что влияет механизм?
Если же компания получила лицензию и нуждается в дополнительном финансировании, то она может обратиться в фонд. Но фонд не будет заниматься добычей, не будет участвовать в приватизации или соглашениях о разделе продукции.
Обратите внимание! В случае отказа в финансировании компания может обратиться к другим инвесторам, однако условия для них не могут быть существенно лучше, чем те, что предлагались фонду.